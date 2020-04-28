Ректор ВШЭ заявил о риске обеднения среднего класса в России

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов в интервью РБК заявил о риске обеднения среднего класса россиян. Экономист выразил предположение, что в результате пандемии коронавируса снижение уровня доходов будет отмечаться у всех слоев общества в РФ.

«Скорее всего, доходы будут падать у всех слоев общества, но если обедневшие богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса <…> есть серьезные риски скатывания в бедность», — заявил Ярослав Кузьминов.

Ректор ВШЭ пояснил, что данная ситуация может получить развитие в первую очередь в сферах интеллектуальных услуг и впечатлений.

Согласно базовому сценарию развития прогноза аналитиков Высшей школы экономики, в 2020 году уровень безработицы в России может достигнуть восьми процентов. Значительная потеря рабочих мест будет наблюдаться в некорпоративном экономическом секторе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число безработных в России может увеличиться в шесть раз.

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