Ректор ВШЭ заявил о риске обеднения среднего класса в России
Ярослав Кузьминов предположил, что из-за пандемии коронавируса снижение уровня доходов произойдет у всех слоев общества.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков
Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов в интервью РБК заявил о риске обеднения среднего класса россиян. Экономист выразил предположение, что в результате пандемии коронавируса снижение уровня доходов будет отмечаться у всех слоев общества в РФ.
«Скорее всего, доходы будут падать у всех слоев общества, но если обедневшие богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса <…> есть серьезные риски скатывания в бедность», — заявил Ярослав Кузьминов.
Ректор ВШЭ пояснил, что данная ситуация может получить развитие в первую очередь в сферах интеллектуальных услуг и впечатлений.
Согласно базовому сценарию развития прогноза аналитиков Высшей школы экономики, в 2020 году уровень безработицы в России может достигнуть восьми процентов. Значительная потеря рабочих мест будет наблюдаться в некорпоративном экономическом секторе.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что число безработных в России может увеличиться в шесть раз.
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