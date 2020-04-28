Ярослав Кузьминов предположил, что из-за пандемии коронавируса снижение уровня доходов произойдет у всех слоев общества.

Ректор ВШЭ заявил о риске обеднения среднего класса в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Тема:
Эпидемия коронавируса

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов в интервью РБК заявил о риске обеднения среднего класса россиян. Экономист выразил предположение, что в результате пандемии коронавируса снижение уровня доходов будет отмечаться у всех слоев общества в РФ.

«Скорее всего, доходы будут падать у всех слоев общества, но если обедневшие богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса <…> есть серьезные риски скатывания в бедность», — заявил Ярослав Кузьминов.

Ректор ВШЭ пояснил, что данная ситуация может получить развитие в первую очередь в сферах интеллектуальных услуг и впечатлений.

Согласно базовому сценарию развития прогноза аналитиков Высшей школы экономики, в 2020 году уровень безработицы в России может достигнуть восьми процентов. Значительная потеря рабочих мест будет наблюдаться в некорпоративном экономическом секторе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число безработных в России может увеличиться в шесть раз.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
28 апр
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 28 апреля
28 апр
Когда в России снизится число новых случаев заражения коронавирусом?
28 апр
Доктор Мясников предрек миру смертоносную эпидемию
28 апр
Брэд Питт в образе вирусолога высмеял слова Трампа о коронавирусе
28 апр
Видео: Жители Барселоны в самоизоляции исполняют песню Виктора Цоя
28 апр
В Европе постепенно снимают ограничения, введенные из-за коронавируса
28 апр
Военный эксперт назвал главную уязвимость военных баз США во время пандемии коронавируса
27 апр
Экспресс-тесты на коронавирус выявляют наличие антител за 15 минут
27 апр
«Золото, а не папочка»: нежный снимок Бондаренко с семьей восхитил пользователей
27 апр
Двух липецких врачей уволили за халатность, повлекшую распространение коронавируса

Читайте также

+1° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
74.50
-0.22 80.76
0.51
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:09
Пресняков покрасил волосы Подольской в домашних условиях — видео
8:00
Ректор ВШЭ заявил о риске обеднения среднего класса в России
7:52
Турецкие отели этим летом откажутся от «шведского стола» из-за пандемии
7:43
ТОП-5 мужских имен, наделяющих их обладателей сложным характером
7:34
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 28 апреля
7:25
«Газмановым не пахнет»: NILETTO прокомментировал сравнение с «Есаулом»

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 апреля, для всех знаков зодиака
«Музыкальный фрик»: как сейчас выглядит парень из легендарного клипа Freestyler
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок