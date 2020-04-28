Варшава планирует добиваться ареста активов «Северного потока — 2» в случае, если «Газпром» откажется выплачивать польской нефтегазовой компании PGNiG 1,43 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. С таким заявлением выступил заместитель министра государственных активов Польши Януш Ковальский, пишет Wprost.

«Все ключевые проекты, которыми занимается в Европе „Газпром“ и связанные с ним компании, можно использовать для взыскания долга. Это логичный путь, россияне должны учитывать такой сценарий в контексте спора с PGNiG», — сказал он.

Януш Ковальский заявил, что в первую очередь «следует наложить арест на акции компаний „Северный поток“ и „Северный поток — 2“». Замминистра полагает, что это затормозит процесс прокладки второй ветки этого газопровода. Также он утверждает — Варшава не должна идти ни на какие уступки в отношении «Газпрома» и любым способом добиться выплаты 1,43 миллиарда долларов (6 миллиардов злотых).

В 2015-м PGNiG подала иск в Стокгольмский суд, поскольку, по мнению польской стороны, стоимость российского топлива была завышена, что являлось несоответствием ситуации на энергетическом рынке Европы. Суд принял решение о том, что Польша якобы действительно переплачивала за газ, и теперь «Газпром» обязан возместить разницу в стоимости — 1,43 миллиарда долларов.

В российской компании рассказали, что в настоящий момент работают над изучением решения арбитража и считают, что оценивать сумму возможной компенсации в пользу Польши преждевременно.

Ранее 5-tv.ru писал, что Стокгольмский суд признал право Польши требовать от РФ снижения цен на газ.