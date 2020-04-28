Сотрудников МЧС наделили правом штрафовать россиян за нарушение режима самоизоляции

Сотрудников МЧС РФ наделили правом штрафовать россиян за нарушение режима самоизоляции и невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Об этом говорится в официальном ответе ведомства на запрос 5-tv.ru.

«В апреле текущего года введена в кодекс Российской Федерации введена новая статья 20.6.1, которая установила административную ответственность за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. <…> В перечень должностных лиц, имеющих право составлять протоколы за их невыполнение, вошли, в том числе, должностные лица МЧС России, МВД, Росгвардии и органов исполнительной власти субъектов РФ», — говорится в комментарии МЧС.

Там же уточняется, что спасатели будут составлять протоколы во время проведения контрольно-надзорных мероприятий и плановых рейдов. Эта работа будет проводиться сотрудниками МЧС во взаимодействии с чиновниками, полицейскими, росгвардейцами и другими службами.

«Кроме того, должностные лица МЧС России могут привлекаться к проверке соблюдения гражданами и организациями требований, установленных нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации», — добавили в МЧС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Верховный суд уточнил порядок привлечения к ответственности за нарушение режима самоизоляции. Тех, кто не входит в группу риска, однако перемещаются по городу без веских причин, будут штрафовать на сумму от одной до 30 тысяч рублей. В некоторых случаях удастся ограничиться предупреждением.

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