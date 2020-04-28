Составлять протоколы спасатели смогут наряду с сотрудниками полиции и Росгвардии, а также чиновниками.

Сотрудников МЧС наделили правом штрафовать россиян за нарушение режима самоизоляции

Фото: Известия / Андрей Эрштрем

Тема:
Эпидемия коронавируса

Сотрудников МЧС РФ наделили правом штрафовать россиян за нарушение режима самоизоляции и невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Об этом говорится в официальном ответе ведомства на запрос 5-tv.ru.

«В апреле текущего года введена в кодекс Российской Федерации введена новая статья 20.6.1, которая установила административную ответственность за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. <…> В перечень должностных лиц, имеющих право составлять протоколы за их невыполнение, вошли, в том числе, должностные лица МЧС России, МВД, Росгвардии и органов исполнительной власти субъектов РФ», — говорится в комментарии МЧС.

Там же уточняется, что спасатели будут составлять протоколы во время проведения контрольно-надзорных мероприятий и плановых рейдов. Эта работа будет проводиться сотрудниками МЧС во взаимодействии с чиновниками, полицейскими, росгвардейцами и другими службами.

«Кроме того, должностные лица МЧС России могут привлекаться к проверке соблюдения гражданами и организациями требований, установленных нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации», — добавили в МЧС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Верховный суд уточнил порядок привлечения к ответственности за нарушение режима самоизоляции. Тех, кто не входит в группу риска, однако перемещаются по городу без веских причин, будут штрафовать на сумму от одной до 30 тысяч рублей. В некоторых случаях удастся ограничиться предупреждением.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
28 апр
Китайские ученые установили, обладатели какой группы крови чаще заражаются и умирают от коронавируса
28 апр
Попова: каждый пятый медик в Москве имеет иммунитет к коронавирусу
28 апр
Путин поручил подготовить план снятия ограничений по коронавирусу с 12 мая
28 апр
Министры и губернаторы несут персональную ответственность за реализацию мер поддержки граждан и бизнеса — Путин
28 апр
Путин заявил, что пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден
28 апр
Путин рассказал о более чем о десятикратном росте производства ИВЛ и масок в России
28 апр
Прямая трансляция обращения Путина перед совещанием с губернаторами
28 апр
Минздрав посоветовал различать смерти пациентов «с COVID-19» и «от COVID-19»
28 апр
«Спасители в белых халатах»: отец Хабиба Нурмагомедова поблагодарил врачей за оказанную помощь
28 апр
Минздрав расширил список лекарств, с помощью которых можно лечить коронавирус

Читайте также

+8° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
74.57
0.07 80.77
0.01
Знаки зодиака в постели: какие женщины лучшие любовницы

Последние новости

18:44
В Петербурге четыре военных корабля выведут в Неву на День Победы
18:31
Китайские ученые установили, обладатели какой группы крови чаще заражаются и умирают от коронавируса
18:20
«Земля пухом»: пиар-директор Началовой помянула певицу в Радоницу
18:09
Сотрудников МЧС наделили правом штрафовать россиян за нарушение режима самоизоляции
18:08
Попова: в России один из самых низких в мире уровней летальности по коронавирусу
18:04
Только у 5% больных коронавирусом россиян развивается тяжелая форма пневмонии

Сейчас читают

Знаки зодиака в постели: какие женщины лучшие любовницы
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 апреля, для всех знаков зодиака
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок