Минздрав посоветовал различать смерти пациентов «с COVID-19» и «от COVID-19»
Медики объяснили, что непосредственной причиной смерти человека с диагностированной коронавирусной инфекцией может стать множество других болезней.
Фото: Известия / Сергей Коньков
Министерство здравоохранения РФ выпустило шестую версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавируса нового типа. В них чиновники посоветовали врачам разделять смерти от COVID-19 и от сопутствующих заболеваний у пациентов с COVID-19.
В ведомстве пояснили, что непосредственной причиной смерти человека с диагностированным коронавирусом может стать сердечная или почечная недостаточность, сепсис, вторичные грибковые инфекции и много другое.
«При формулировке патологоанатомического диагноза следует дифференцировать: 1) Наступление летального исхода от COVID-19, когда COVID-19 является основным заболеванием (первоначальной причиной смерти); 2) Наступление летального исхода от других заболеваний при наличии COVID-19, но без ее клинико-морфологических проявлений, которые могли бы стать причиной смерти», — говорится в рекомендациях.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в обновленных рекомендациях Минздрав также расширил список лекарств, которыми можно лечить коронавирус у взрослых. Список увеличился на четыре пункта, до 13 препаратов. Также в ведомстве назвали категории россиян, которые обязательно должны ложиться в больницы при выявлении у них коронавируса. Всем остальным госпитализация положена только при ряде обстоятельств.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 28 апр
- «Спасители в белых халатах»: отец Хабиба Нурмагомедова поблагодарил врачей за оказанную помощь
- 28 апр
- Минздрав расширил список лекарств, с помощью которых можно лечить коронавирус
- 28 апр
- «Я вспомнил слова Ванги»: Киркоров рассказал, почему ему не суждено умереть от коронавируса
- 28 апр
- «Был бы жив до сих пор»: Наргиз Закирова рассказала о тяжелой болезни отца
- 28 апр
- Трамп категорически отверг слухи о переносе выборов президента США
- 28 апр
- Около 100 тысяч экспресс-тестов для проверки на иммунитет к COVID поставили в больницы Москвы
- 28 апр
- «Где же мне знакомиться?» — Алексей Воробьев об одиночестве в самоизоляции
- 28 апр
- Ректор ВШЭ заявил о риске обеднения среднего класса в России
- 28 апр
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 28 апреля
- 28 апр
- Когда в России снизится число новых случаев заражения коронавирусом?
Читайте также
34%
0.07 80.77
0.01
Нашли ошибку?