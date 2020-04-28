Медики объяснили, что непосредственной причиной смерти человека с диагностированной коронавирусной инфекцией может стать множество других болезней.

Минздрав посоветовал различать смерти пациентов «с COVID-19» и «от COVID-19»

Фото: Известия / Сергей Коньков

Тема:
Эпидемия коронавируса

Министерство здравоохранения РФ выпустило шестую версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавируса нового типа. В них чиновники посоветовали врачам разделять смерти от COVID-19 и от сопутствующих заболеваний у пациентов с COVID-19.

В ведомстве пояснили, что непосредственной причиной смерти человека с диагностированным коронавирусом может стать сердечная или почечная недостаточность, сепсис, вторичные грибковые инфекции и много другое.

«При формулировке патологоанатомического диагноза следует дифференцировать: 1) Наступление летального исхода от COVID-19, когда COVID-19 является основным заболеванием (первоначальной причиной смерти); 2) Наступление летального исхода от других заболеваний при наличии COVID-19, но без ее клинико-морфологических проявлений, которые могли бы стать причиной смерти», — говорится в рекомендациях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в обновленных рекомендациях Минздрав также расширил список лекарств, которыми можно лечить коронавирус у взрослых. Список увеличился на четыре пункта, до 13 препаратов. Также в ведомстве назвали категории россиян, которые обязательно должны ложиться в больницы при выявлении у них коронавируса. Всем остальным госпитализация положена только при ряде обстоятельств.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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