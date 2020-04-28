В честь празднования 9 мая состоятся торжественные построения экипажей и поднятие флагов.

В Петербурге четыре военных корабля выведут в Неву на День Победы

Фото: www.globallookpress.com / Russian Defence Ministry

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День Победы

Четыре корабля Балтийского флота пришвартуют у набережных Невы 9 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа. В честь празднования 75-летия даты окончания Великой Отечественной войны состоятся торжественные построения экипажей в парадной форме и подъем флагов России, ВМФ и Знамени Победы.

В Неву выведут учебный корабль «Перекоп», малый противолодочный корабль «Казанец», базовый тральщик «Павел Хенов» и противодиверсионный катер «Нахимовец». В торжествах также задействуют крейсер «Аврора». На его борту оркестр Ленинградской военно-морской базы исполнит популярные мелодии военных песен. А звуковещательные установки кораблей осуществят трансляцию мелодий военных лет.

Граждан на борт кораблей не пустят из-за ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее 5-tv.ru писал, что «Бессмертный полк» впервые пройдет в формате онлайн-шествия.

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