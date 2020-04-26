Ученые из Университета Гонконга выяснили, чего боится коронавирус

Исследователи рассказали, как влияют на жизнеспособность вируса на различные условия окружающей среды.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com /АГН Москва, /Niaid-Rml, /Nikolay Titov, /Komsomolskaya Pravda

Тема:
Погода Эпидемия коронавируса

Как выживает коронавирус нового типа SARS-CoV-2 в различных условиях выяснили ученые из Университета Гонконга. Доклад, в котором объясняется поведение COVID-19, опубликован изданием Science Direct.

Исследователи провели ряд экспериментов, которые показали, что живучесть вируса меняется в зависимости от температуры окружающей среды. Так, при четырех градусах выше ноля он жил более двух недель, при 22 градусах ровно 14 дней. При повышении столбика термометра до 37 градусов — не более двух дней. Дальнейший рост температуры до 56 градусов убивал вирус через полчаса, а 70 градусов не оставляло ему шансов после пяти минут.

Меняется жизнеспособность вируса и на различных поверхностях. Снаружи медицинской маски он живет более семи дней. Нержавейка, пластик и наружная часть маски сокращают этот срок до недели. Стекло и денежные купюры хранят вирус четыре дня. Дерево и ткань — двое суток. А бумага и бумажные салфетки — всего три часа.

Ученые выявили и способность уничтожить вирус у разных антисептиков. Так, отбеливатель, этанол и хлоргексидин убивают его за пять минут, а мыльный раствор за четверть часа.

Ранее 5-tv.ru писал, что физики из США определили эффективность самодельных масок в защите от коронавируса.

Тема:
Погода
25 апр
Какой будет погода в России на майские праздники?
25 апр
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придет «майская погода»
24 апр
Площадь природных пожаров в Прибайкалье возросла в 22 раза
22 апр
Снежный циклон лишил света более полутора тысяч домов в Хабаровском крае
22 апр
На Москву обрушился снегопад с сильным ветром
22 апр
В нескольких городах России началось «суперлето»
22 апр
Что можно и нельзя делать 22 апреля в день Вадима Ключника
21 апр
Синоптики бьют тревогу: осадки могут вызвать сильные паводки в ряде регионов РФ
21 апр
Что категорически нельзя делать 21 апреля в день Родиона Ледолома
18 апр
В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый май

Читайте также

+4° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
74.72
-0.41 80.25
-0.90
Заторможенность, спокойствие и сюрпризы: Что сулят звезды на неделю с 27 апреля по 3 мая

Последние новости

23:51
Ученые из Университета Гонконга выяснили, чего боится коронавирус
23:36
Какие звезды скрывались за образами Льва, Попугая, Оленя и Волка в шоу «Маска»
23:23
Соблазнительная Шпица, перекрашенная в блондинку, покрасовалась в одной рубашке
23:11
«Не могу терпеть травлю и несправедливость»: Собчак вступилась за Тодоренко
22:57
Умер врач-рентгенолог, лечивший людей с коронавирусом на Кубани
22:41
Анатолий Цой поделился эмоциями после победы над Долиной в шоу «Маска»

Сейчас читают

Заторможенность, спокойствие и сюрпризы: Что сулят звезды на неделю с 27 апреля по 3 мая
Установлен организатор шумной вечеринки во дворе жилого комплекса в Подмосковье
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок