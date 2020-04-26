Ученые из Университета Гонконга выяснили, чего боится коронавирус

Как выживает коронавирус нового типа SARS-CoV-2 в различных условиях выяснили ученые из Университета Гонконга. Доклад, в котором объясняется поведение COVID-19, опубликован изданием Science Direct.

Исследователи провели ряд экспериментов, которые показали, что живучесть вируса меняется в зависимости от температуры окружающей среды. Так, при четырех градусах выше ноля он жил более двух недель, при 22 градусах ровно 14 дней. При повышении столбика термометра до 37 градусов — не более двух дней. Дальнейший рост температуры до 56 градусов убивал вирус через полчаса, а 70 градусов не оставляло ему шансов после пяти минут.

Меняется жизнеспособность вируса и на различных поверхностях. Снаружи медицинской маски он живет более семи дней. Нержавейка, пластик и наружная часть маски сокращают этот срок до недели. Стекло и денежные купюры хранят вирус четыре дня. Дерево и ткань — двое суток. А бумага и бумажные салфетки — всего три часа.

Ученые выявили и способность уничтожить вирус у разных антисептиков. Так, отбеливатель, этанол и хлоргексидин убивают его за пять минут, а мыльный раствор за четверть часа.

Ранее 5-tv.ru писал, что физики из США определили эффективность самодельных масок в защите от коронавируса.