Попова: каждый пятый медик в Москве имеет иммунитет к коронавирусу
Установить долю медработников в столице, не подверженных COVID-19, удалось в результате тестирования.
Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Knut Niehus via ww
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что у 20% медработников в Москве есть приобретенный иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19. Заявление она сделала на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам борьбы с болезнью.
«На сегодняшний день нашей отечественной тест-системой обследовано уже более 3 200 человек (среди медицинских работников в Москве — Прим. ред.). И первые результаты показали, что 20% из них иммунитет имеют. Это иммунитет приобретенный», — сказала Попова.
По ее словам, без симптомов коронавирус проходит у 45% заразившихся россиян. Их доля увеличилась, что является позитивным фактором.
«Важным позитивным фактором тенденции эпидемического процесса является увеличение в структуре инфицированных лиц без симптомов, и если в начале месяца таких было не больше 20%, то сегодня их больше 45%», — сказала глава Роспотребнадзора.
Как сообщал 5-tv.ru во время совещания Владимир Путин сообщил, что пик эпидемии коронавируса в России еще не прошел.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 28 апр
- Китайские ученые установили, обладатели какой группы крови чаще заражаются и умирают от коронавируса
- 28 апр
- Сотрудников МЧС наделили правом штрафовать россиян за нарушение режима самоизоляции
- 28 апр
- Путин поручил подготовить план снятия ограничений по коронавирусу с 12 мая
- 28 апр
- Министры и губернаторы несут персональную ответственность за реализацию мер поддержки граждан и бизнеса — Путин
- 28 апр
- Путин заявил, что пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден
- 28 апр
- Путин рассказал о более чем о десятикратном росте производства ИВЛ и масок в России
- 28 апр
- Прямая трансляция обращения Путина перед совещанием с губернаторами
- 28 апр
- Минздрав посоветовал различать смерти пациентов «с COVID-19» и «от COVID-19»
- 28 апр
- «Спасители в белых халатах»: отец Хабиба Нурмагомедова поблагодарил врачей за оказанную помощь
- 28 апр
- Минздрав расширил список лекарств, с помощью которых можно лечить коронавирус
Читайте также
34%
0.07 80.77
0.01
Нашли ошибку?