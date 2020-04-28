Попова: каждый пятый медик в Москве имеет иммунитет к коронавирусу

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что у 20% медработников в Москве есть приобретенный иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19. Заявление она сделала на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам борьбы с болезнью.

«На сегодняшний день нашей отечественной тест-системой обследовано уже более 3 200 человек (среди медицинских работников в Москве — Прим. ред.). И первые результаты показали, что 20% из них иммунитет имеют. Это иммунитет приобретенный», — сказала Попова.

По ее словам, без симптомов коронавирус проходит у 45% заразившихся россиян. Их доля увеличилась, что является позитивным фактором.

«Важным позитивным фактором тенденции эпидемического процесса является увеличение в структуре инфицированных лиц без симптомов, и если в начале месяца таких было не больше 20%, то сегодня их больше 45%», — сказала глава Роспотребнадзора.

Как сообщал 5-tv.ru во время совещания Владимир Путин сообщил, что пик эпидемии коронавируса в России еще не прошел.

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