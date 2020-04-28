Продление нерабочих дней не затронуло сотрудников аптек и продуктовых магазинов
Владимир Путин подписал указ о продлении периода нерабочих дней до 11 мая.
Фото: Известия / Дмитрий Коротаев
Указ президента России Владимира Путина о нерабочих днях не распространяется на аптеки, медучреждения, продуктовые магазины, неотложные строительные работы. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«Указ не распространяется на следующие организации (работодателей и их работников): непрерывно действующие организации, организации, имеющие оборудование, предназначенное для непрерывного технологического процесса; медицинские и аптечные организации; организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости», — говорится в документе.
Там же отмечается, что работать продолжат «организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации или угрозы ее возникновения; осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы; предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций; а также иные организации, которым предоставят разрешение на работу власти регионов.
«Указ не распространяется на организации <…>, определенные решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации исходя из санитарно- эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъекте Российской Федерации», — уточняется в указе.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин установил нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы с 6 по 8 мая включительно. Таким образом, россияне не будут выходить на работу до 11 мая.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 28 апр
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 28 апреля
- 28 апр
- Путин: Россия не бросит умирать своих родителей, бабушек и дедушек
- 28 апр
- Путин о ситуации с коронавирусом: «Опасность не миновала, она очень велика»
- 28 апр
- Путин: все россияне отметят День Победы в режиме самоизоляции
- 28 апр
- Китайские ученые установили, обладатели какой группы крови чаще заражаются и умирают от коронавируса
- 28 апр
- Сотрудников МЧС наделили правом штрафовать россиян за нарушение режима самоизоляции
- 28 апр
- Попова: в России один из самых низких в мире уровней летальности по коронавирусу
- 28 апр
- Только у 5% больных коронавирусом россиян развивается тяжелая форма пневмонии
- 28 апр
- «Нужно быть готовыми к любому развитию ситуации с коронавирусом»: Путин
- 28 апр
- Попова: каждый пятый медик в Москве имеет иммунитет к коронавирусу
Читайте также
34%
0.07 80.77
0.01
Нашли ошибку?