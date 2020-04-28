Продление нерабочих дней не затронуло сотрудников аптек и продуктовых магазинов

Указ президента России Владимира Путина о нерабочих днях не распространяется на аптеки, медучреждения, продуктовые магазины, неотложные строительные работы. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Указ не распространяется на следующие организации (работодателей и их работников): непрерывно действующие организации, организации, имеющие оборудование, предназначенное для непрерывного технологического процесса; медицинские и аптечные организации; организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости», — говорится в документе.

Там же отмечается, что работать продолжат «организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации или угрозы ее возникновения; осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы; предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций; а также иные организации, которым предоставят разрешение на работу власти регионов.

«Указ не распространяется на организации <…>, определенные решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации исходя из санитарно- эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъекте Российской Федерации», — уточняется в указе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин установил нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы с 6 по 8 мая включительно. Таким образом, россияне не будут выходить на работу до 11 мая.

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