Владимир Путин подписал указ о продлении периода нерабочих дней до 11 мая.

Продление нерабочих дней не затронуло сотрудников аптек и продуктовых магазинов

Фото: Известия / Дмитрий Коротаев

Тема:
Эпидемия коронавируса

Указ президента России Владимира Путина о нерабочих днях не распространяется на аптеки, медучреждения, продуктовые магазины, неотложные строительные работы. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Указ не распространяется на следующие организации (работодателей и их работников): непрерывно действующие организации, организации, имеющие оборудование, предназначенное для непрерывного технологического процесса; медицинские и аптечные организации; организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости», — говорится в документе.

Там же отмечается, что работать продолжат «организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации или угрозы ее возникновения; осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы; предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций; а также иные организации, которым предоставят разрешение на работу власти регионов.

«Указ не распространяется на организации <…>, определенные решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации исходя из санитарно- эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъекте Российской Федерации», — уточняется в указе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин установил нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы с 6 по 8 мая включительно. Таким образом, россияне не будут выходить на работу до 11 мая.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
28 апр
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 28 апреля
28 апр
Путин: Россия не бросит умирать своих родителей, бабушек и дедушек
28 апр
Путин о ситуации с коронавирусом: «Опасность не миновала, она очень велика»
28 апр
Путин: все россияне отметят День Победы в режиме самоизоляции
28 апр
Китайские ученые установили, обладатели какой группы крови чаще заражаются и умирают от коронавируса
28 апр
Сотрудников МЧС наделили правом штрафовать россиян за нарушение режима самоизоляции
28 апр
Попова: в России один из самых низких в мире уровней летальности по коронавирусу
28 апр
Только у 5% больных коронавирусом россиян развивается тяжелая форма пневмонии
28 апр
«Нужно быть готовыми к любому развитию ситуации с коронавирусом»: Путин
28 апр
Попова: каждый пятый медик в Москве имеет иммунитет к коронавирусу

Читайте также

+8° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
74.57
0.07 80.77
0.01
Знаки зодиака в постели: какие женщины лучшие любовницы

Последние новости

20:13
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 28 апреля
19:59
Американский хор спел на русском песню «Три танкиста» в самоизоляции
19:54
«Такая прыгучая»: фигуристка Саша Трусова провела тренировку с собакой на руках
19:47
«Питер — настоящий рай для ценителей архитектуры»
19:44
Продление нерабочих дней не затронуло сотрудников аптек и продуктовых магазинов
19:36
Авария грузовика с трамваем в Екатеринбурге попала на видео

Сейчас читают

«Мы в восхищении»: 53-летняя Рената Литвинова поделилась своим фото в стиле «ню»
Путин присвоил звание Герой Труда России пятерым россиянам
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок