Президент РФ Владимир Путин прокомментировал призывы спасать экономику, жертвуя людьми в условиях распространения коронавируса нового типа. Заявление он сделал в финале совещания с губернаторами по борьбе с COVID-19.

«Из истории и мировой литературы мы знаем, что в первобытные времена стариков, больных детей, ослабевших людей просто бросали ради выживания всего племени. Наверное, тогда просто не было иного выхода. Но мы живем в XXI веке. И скажу прямо: те, кто сейчас предлагает пожертвовать людьми, оставить их на произвол судьбы, по сути призывают вернуться к дикости и варварству», — сказал глава государства.

Он отметил, что сейчас Россия стоит перед важным нравственным и моральным выбором. Думать в первую очередь об экономике или о здоровье россиян. Многие все чаще говорят о том, что выбирать нужно первое.

«Предлагается, по сути, идти вперед, перешагивая через все и через всех, ни на кого и ни на что не оглядываясь, по сути, не брать в расчет риски, связанные с эпидемией, и просто как можно быстрее отменить все ограничения. А если кто-то может заболеть — мол, пусть болеет, останется инвалидом или даже умрет, значит, такова его судьба. Словом, предлагается закон естественного отбора, где каждый — за себя», — подчеркнул президент.

Он напомнил, что Спарта была построена на очень жестких порядках, однако они ей не помогли. В конечном итоге она лишилась своей государственности — история поучительная.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин поручил подготовить поэтапный план снятия ограничений по коронавирусу с 12 мая.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112