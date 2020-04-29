Вывозной рейс доставил более 250 жителей Москвы и Петербурга на родину из Израиля.

Захарова ответила «фейкоделам», заявляющим о «брошенных» за рубежом россиянах

Фото: Facebook / Embassy of Russia in Israel / Посольство России в Израиле, Мария Захарова

Тема:
Эпидемия коронавируса

Авиакомпания «Аэрофлот» организовала вывозной рейс с россиянами из Тель-Авива. Об этом упомянула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в контексте публикаций ряда СМИ в том, что Россия якобы бросила своих граждан.

«Хочется передать привет всем фейкоделам, особенно из американских СМИ, которые писали чушь о том, что из Израиля не будут вывозить и что Россия бросила больных детей», — написала она в Facebook.

Facebook / Embassy of Russia in Israel / Посольство России в Израиле, Мария Захарова

Захарова добавила, что «более 250 человек окажутся наконец дома в Москве и Питере».

По данным МИД РФ, эти россияне находились в еврейском государстве по медицинским нуждам.

Как передавал 5-tv.ru, 27 апреля в Уфу прибыл самолет с индийского острова Гоа — все вернувшиеся туристы были отравлены на карантин.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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