Искусственный интеллект просчитал пик заболеваемости COVID-19 в России
Специалисты Сбербанка математически определили, когда заболеваемость коронавирусной инфекцией в стране достигнет максимума.
Фото: www.globallookpress.com / Fabio Ferrari
Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта спрогнозировали пик заболеваемости COVD-19 в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда правления кредитной организации Александра Ведяхина. Он заверил, что лучшие аналитики банка разработали несколько сценариев и выстроили математическую модель распространения коронавируса в стране.
На базе эпидемиологического симулятора GLEAM эксперты распределили население по районам и по странам, учли миграцию между этими регионами и все возможные статусы заболевших — от восприимчивых к заболеванию до выздоравливающих. Согласно сценарию, по которому развивается нынешняя картина в России, пик эпидемии придется на первую декаду мая. В столице он наступит несколькими днями ранее, чем в других субъектах РФ.
До этого исследователи из сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) проанализировали текущую ситуацию с распространением коронавируса в России и пришли к выводу, что этот процесс окончательно завершится ко второй половине августа 2020 года.
Ранее 5-tv.ru писал, что пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден. Об этом заявил президент Владимир Путин.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 29 апр
- Музыкальный флешмоб: иностранцы на самоизоляции исполняют русские песни
- 29 апр
- Линдси Лохан предупредила Меган Маркл и принца Гарри о проблемах в Калифорнии
- 29 апр
- Депутаты Верховной рады потребовали закрыть все биологические лаборатории США на Украине
- 29 апр
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 29 апреля
- 29 апр
- Как китайских детей решили защитить от коронавируса с помощью головного убора X века
- 29 апр
- Российские военные продезинфицировали три пансионата для пожилых в Италии
- 29 апр
- Число зараженных коронавирусом в мире превысило 3 миллиона человек
- 29 апр
- Захарова ответила «фейкоделам», заявляющим о «брошенных» за рубежом россиянах
- 29 апр
- Сингапурские ученые изменили прогноз окончания вспышки COVID-19 в РФ
- 28 апр
- Путин заявил, что отказ от больных людей ради экономики ведет к «дикости и варварству»
Читайте также
87%
0.07 80.77
0.01
Нашли ошибку?