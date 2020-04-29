Специалисты Сбербанка математически определили, когда заболеваемость коронавирусной инфекцией в стране достигнет максимума.

Искусственный интеллект просчитал пик заболеваемости COVID-19 в России

Фото: www.globallookpress.com / Fabio Ferrari

Тема:
Эпидемия коронавируса

Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта спрогнозировали пик заболеваемости COVD-19 в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда правления кредитной организации Александра Ведяхина. Он заверил, что лучшие аналитики банка разработали несколько сценариев и выстроили математическую модель распространения коронавируса в стране.

На базе эпидемиологического симулятора GLEAM эксперты распределили население по районам и по странам, учли миграцию между этими регионами и все возможные статусы заболевших — от восприимчивых к заболеванию до выздоравливающих. Согласно сценарию, по которому развивается нынешняя картина в России, пик эпидемии придется на первую декаду мая. В столице он наступит несколькими днями ранее, чем в других субъектах РФ.

До этого исследователи из сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) проанализировали текущую ситуацию с распространением коронавируса в России и пришли к выводу, что этот процесс окончательно завершится ко второй половине августа 2020 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден. Об этом заявил президент Владимир Путин.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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