Автоматика отключила энергоблок Ривненской АЭС на Украине
Общая мощность работающих атомных блоков в Незалежной снизилась вдвое за последние несколько месяцев.
Фото: Epravda.com.ua
Атомный блок № 3 Ровенской атомной электростанции (АЭС) был отключен после срабатывания автоматики. Об этом глава энергетического комитета Верховной рады Андрей Герус написал на своей странице в Facebook.
«Сегодня в 20:05 после срабатывания автоматики от сети был отключен еще один атомный блок — № 3 Ривненской АЭС мощностью 1000 МВт. Общая мощность работающих блоков „Энергоатома“ упала до 7300 МВт», — сообщил Герус.
По его словам, еще несколько месяцев назад на Украине работали атомные блоки общей мощностью 11400 МВт. Это на 56% больше, чем сейчас.
«Неработающие блоки „Энергоатома“ будут замещены блоками угольных электростанций», — заключил депутат.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что депутат Рады Сергей Шахов рассказал об опасности нового Чернобыля на Украине. По его словам, на национальных АЭС часто возникают опасные ситуации.
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