Протоиерей Алексей Егоров сообщил о болезни 16 человек.

Священнослужители Челябинской епархии заразились коронавирусом

Фото: www.globallookpress.com / Viktor Chernov; Facebook / протоиерей Алексей Егоров

Тема:
Эпидемия коронавируса

Очаг коронавирусной инфекции обнаружили в Челябинской епархии. Об этом сообщил на своей странице в Facebook протоиерей Алексей Егоров.

«Болеют наши священнослужители, а также некоторые сотрудники кафедрального собора. У некоторых болезнь, как у нашего владыки, записана как пневмония, а у некоторых зафиксирован коронавирус», — написал он.

Протоиерей перечислил 16 священнослужителей, у которых болезнь протекает особенно тяжело, и попросил подписчиков молиться об их скорейшем вызлоровлении. Среди них митрополит Григорий, пропротоиереи, иеромонах, иерей, протодиякон и диаконы.

Facebook / протоиерей Алексей Егоров

Отдельно Егоров призвал прихожан попросить Бога о здравии клирика Свято-Симеоновского кафедрального собора иерея Андрея Григорьева. По его словам, батюшка в тяжелом состоянии.

Как уточняет портал Znak.com, митрополит Григорий и заболевшие проводили пасхальное богослужение в кафедральном соборе. В Пасху храмы города посетили более двух тысяч жителей Челябинска.

Ранее 5-tv.ru писал, что управляющий делами Московской патриархии митрополит Дионисий заразился COVID-19.

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Тема:
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