Генпрокуратура опровергла фейк о создании коронавируса в лаборатории «Вектор»

Генеральная прокуратура РФ опровергла фейк о создании коронавируса в новосибирской лаборатории «Вектор».

Ранее, в Twitter появился видеролик одного из пользователей соцсети, в котором он обвинил научный центр «Вектор» в появлении нового типа коронавируса. Якобы он был создан в его лабораториях, а потом «путем взрыва 16 сентября 2019 года был распространен в РФ и КНР».

В ведомстве сообщили, что по информации главы центра «Вектор», летом 2019 года во всех лабораториях были планово остановлены все научные исследования с вирусами.

«На 5-м этаже одного из лабораторных корпусов во время окраски стен в помещении санпропуска после взрыва произошел пожар на площади 30 кв. метров. Возгорание было оперативно ликвидировано», — заявили в Генпрокуратре РФ.

31 марта Госдума и Совфед приняли закон об уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, который предусматривает наказание за распространение фейков о ЧС, в том числе о коронавирусе и борьбе с ним. За фейки про эпидемии вводятся штрафы до 10 миллионов рублей.

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