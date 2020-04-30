Генпрокуратура опровергла фейк о создании коронавируса в лаборатории «Вектор»
Ранее, один из интернет-пользователей опубликовал в Twitter видеролик, в котором заявил, что новый тип коронавируса якобы был создан в научном центре Новосибирска.
Фото: www.globallookpress.com / Cadu Rolim
Генеральная прокуратура РФ опровергла фейк о создании коронавируса в новосибирской лаборатории «Вектор».
Ранее, в Twitter появился видеролик одного из пользователей соцсети, в котором он обвинил научный центр «Вектор» в появлении нового типа коронавируса. Якобы он был создан в его лабораториях, а потом «путем взрыва 16 сентября 2019 года был распространен в РФ и КНР».
В ведомстве сообщили, что по информации главы центра «Вектор», летом 2019 года во всех лабораториях были планово остановлены все научные исследования с вирусами.
«На 5-м этаже одного из лабораторных корпусов во время окраски стен в помещении санпропуска после взрыва произошел пожар на площади 30 кв. метров. Возгорание было оперативно ликвидировано», — заявили в Генпрокуратре РФ.
31 марта Госдума и Совфед приняли закон об уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, который предусматривает наказание за распространение фейков о ЧС, в том числе о коронавирусе и борьбе с ним. За фейки про эпидемии вводятся штрафы до 10 миллионов рублей.
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