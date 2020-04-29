Видео: 98-летняя «железная бабушка» записала песню ко Дню Победы

Жительница Белгорода Мария Колтакова, известная как «железная бабушка», спела песню ко Дню Победы и записала свое выступление на видео. Примерив форму военных лет, 98-летняя женщина исполнила строки из композиции «На безымянной высоте», тем самым отдав должное всем, кто причастен к событиям великой Победы над фашистами.

Мария Колтакова вошла в Книгу рекордов России как самый возрастной дайвер и парашютист. Она выполняла фигуры высшего пилотажа, поднималась в небо на дельтаплане и воздушном шаре. Кроме того, пенсионерка — самый старший участник спортивных соревнований по джип-триалу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что непосредственно 9 мая более ста боевых самолетов и вертолетов пролетят над 12 крупнейшими городами округа. В их числе — Петербург.