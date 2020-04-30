На встрече с участниками общероссийской акции «МыВместе» президент РФ заявил, что подумает об участии в праздничной акции.

Путин поддержал идею выйти 9 мая на балкон и спеть «День Победы»

Фото: Известия / Дмитрий Коротаев

Тема:
День Победы

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу отметить 75-летие Победы 9 мая, выйдя на балкон и исполнив песню «День Победы». Соответствующее предложение российскому лидеру поступило в ходе онлайн-встречи с участниками общероссийской акции «МыВместе».

Волонтеры рассказали главе государства об идее народного артиста СССР Василия Ланового, который предложил всем желающим ровно в 19.00 9 мая выйти на балконы своих квартир и исполнить знаменитую песню «День Победы».

«С удовольствием это сделаю, мне нужно только выбрать форму своего участия. Я подумаю над этим обязательно. Но даже не сомневайтесь — я буду душой и сердцем вместе с вами», — пообещал Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в 2020 году, впервые за всю историю существования акции памяти павших в годы Великой Отечественной войны «Бессмертный полк», мероприятие пройдет не на главных улицах городов России, а в онлайн-формате.

Тема:
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