В Кремле прокомментировали снижение уровня самоизоляции
По словам Дмитрия Пескова, в подобной ситуации россияне должны задавать вопросы только самим себе.
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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе традиционного общения с журналистами рассказал, как в Кремле относятся к снижению уровня самоизоляции в условиях угрозы распространения коронавируса.
По его словам, Владимир Путин призвал граждан объединиться и дождаться поэтапного выхода из режима ограничительных мер.
«Путин уже озвучил свое отношение. Он сказал, что понимает, что уже нет сил терпеть эту самоизоляцию, но с другой стороны, он призвал всех к тому, чтобы все-таки всем вместе объединиться и уже досидеть в этом режиме оставшуюся неделю, оставшиеся дни до того, как будут приниматься решения о поэтапном выходе. Это необходимо для всех нас», — сказал Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что не считает снижение уровня самоизоляции результатом недостаточно введенных мер. Дмитрий Песков уверен, что в сложившейся ситуации россияне должны задавать вопросы только самим себе.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВОЗ назвала условие окончания самоизоляции россиян.
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