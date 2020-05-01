Скворцова заявила, что Россия вышла на плато по коронавирусу

Глава Федерального медико-биологического агентства заверила, что заболеваемость в стране стабилизировалась на одном уровне.

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Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей; www.globallookpress.com / Kremlin Pool, Komsomolskaya Pravda, Konstantin Kokoshkin, Sputnik

Тема:
Эпидемия коронавируса

Прирост новых случаев заражения коронавирусом в России снизился, и заболеваемость стабилизировалась на одном уровне. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в эфире телепрограммы «Док-Ток».

«Мы последнюю неделю уже были на плато по числу новых случаев», — цитирует руководителя ФМБА РИА Новости.

При этом на плато могут отмечаться колебания — чуть больше или чуть меньше случаев заражения относительно среднего уровня, уточнила Скворцова.

Мэр Москвы Сергей Собянин предположил, что в столице уже мог наступить пик заболеваемости коронавирусной инфекцией. По его словам, последнюю неделю складывается ощущение, что ситуация стабилизировалась. При этом градоначальник отметил, что Москва прошла лишь четверть пути, и город ждут большие испытания.

По мнению врача-эксперта Тимура Пестерева, эпидемиологическая обстановка ухудшится после майских праздников, во время которых россияне могут массово нарушить режим самоизоляции.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Роспотребнадзоре спрогнозировали пик пандемии коронавируса в России.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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