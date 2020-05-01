Вассерман о сожжении радикалами людей в Одессе: «Заранее перерезали пожарные шланги»

Украинские правоохранительные органы спустя шесть лет после трагедии в Доме профсоюзов так и не нашли виновных в гибели как минимум 48 человек.

Фото, видео: ТАСС / Боровский Андрей; 5-tv.ru

Тема:
Украинский кризис

Сожжение людей в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года было заранее спланированной акцией. Об этом написал в авторской колонке на сайте телеканала РЕН ТВ публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман в канун шестилетней годовщины трагедии.

«В Одессу не только целенаправленно везли тысячи убийц. В Доме профсоюзов заблаговременно отключили воду и перерезали пожарные шланги. Массовое сожжение готовилось заранее! Это доказано не только похвальбой множества соучастников преступления. Но и их же собственноручными видеосъемками, где видно, как именно десятки человек убиты или сожжены заживо», — написал он.

Вассерман в доказательство приводит тот факт, что правоохранители и пожарные около часа не приближались к месту трагедии, пока «сами убийцы не насытились кровью».

Спустя шесть лет никого из тех убийц не задержали, зато арестовали «чудом выживших» в Доме профсоюзов, добавляет публицист.

В Одессе 2 мая 2014 года сторонники «Правого сектора»* атаковали палаточный городок на Куликовом поле в центре города, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Спасаясь от радикалов, люди укрылись в Доме профсоюзов, но те окружили здание и подожгли его.

В тех трагических событиях, по официальным данным МВД Украины, погибли 48 человек, свыше 240 получили ранения, однако местное население утверждает, что число жертв и пострадавших — в разы больше.

Год назад в годовщину произошедшего в Доме профсоюзов националисты, показав верх цинизма, провели акцию «Марш украинского порядка» и жгли файеры. Как передавал 5-tv.ru, правоохранители вновь никак не реагировали на происходящее.

* — запрещена в РФ.

Тема:
Украинский кризис
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