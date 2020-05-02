Власти Боснии и Герцеговины не пустили медиков из России, хотя сами их пригласили

Причиной запрета на въезд стали бюрократические проволочки.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Borislav Zdrinja, via www.imago-images.de, Cheng Min; Известия / Зураб Джавахадзе; ТАСС / FEHIM DEMIR

Тема:
Эпидемия коронавируса

Министр безопасности Боснии и Герцеговины (БиГ) Фахрудин Радончич не дал разрешения российским военным медикам на въезд в страну, хотя специалистов пригласили сами власти республики. Причиной этого решения стали бюрократические проволочки.

История начиналась вполне благополучно: председательствующий Дом народов Парламентской ассамблеи БиГ попросил военных медиков из России оказать помощь в дезинфекции больницы города Мостар. 30 апреля глава МИД республики Бисера Туркович попросила МВД страны предоставить разрешение на въезд 24 членам российского медицинского отряда и пяти специальным машинам РХБЗ. Ее обращение было срочным.

Далее начались бюрократические сложности. Главы национальных МВД и Минобороны Фахрудин Радончич и Сифет Поджич сразу же провели устные консультации по вопросу выдачи разрешения. Поджич сообщил, что раз речь идет о приеме военного подразделения, принять решение на его счет может только президиум.

Президиум — коллективный «глава государства», состоящий из трех человек: представителя хорватов Желько Комшича, бошняков (славян-мусульман) — Шефика Джаферовича и сербов — Милорада Додика. Между ними сложились сложные отношения. Возможно, именно из-за этого МВД БиГ не потребовало срочного созыва президиума.

Поскольку решения от него до сих пор не последовало, министр безопасности Радончич отказал военным медикам из РФ во въезде в страну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская армия вступила в «бой» с коронавирусом. Специалисты Минобороны РФ сдали в эксплуатацию сразу шесть многопрофильных многофункциональных медицинских центров. Их построили в Подольске, Смоленске, Волгограде, Новосибирске, Уссурийске и Оренбурге.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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