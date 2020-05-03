Что нужно делать после возвращения домой с улицы, чтобы не заразиться COVID-19 — рекомендации МЧС
Специалисты Всероссийского НИИ по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций дали список рекомендаций по профилактике заболевания COVID-19.
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Специалисты Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России рассказали, как снизить риск заражения коронавирусом по возвращению с улицы.
В ведомстве отметили, что первым делом необходимо вымыть руки теплой водой с мылом в течение 20 секунд, промыть нос, горло, а также умыть лицо и глаза. После этого следует обязательно поменять уличную одежду на домашнюю, вымыть обувь и утилизировать средства индивидуальной защиты, положив их в отдельный целлофановый пакет.
Жилое помещение, в котором находится человек, нужно регулярно проветривать, а дома делать влажную уборку со средствами бытовой химии, имеющими моюще-дезинфицирующий эффект, посоветовали в МЧС.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что делать, чтобы не заразиться коронавирусом через еду.
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