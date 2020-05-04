Ученые заявили о сохранении социальной дистанции до 2022 года
Иностранные исследователи опасаются, что в ближайшие годы риск подхватить COVID-19 будет все также высок.
Фото: ТАСС / Сорокин Донат
Жители планеты рискуют долгие годы сохранять социальную дистанцию в 1,5-2 метра. А все из-за того, что лекарство или вакцину от нового типа коронавируса придумать не так-то просто. По мнению ученых из Гарвардского университета, на их разработку может уйти, как минимум, два года.
Сделать такой неутешительный вывод удалось по результатам масштабного исследования, в котором ведущие аналитики университета составили виртуальные модели нескольких сценариев развития ситуации с пандемией в мире.
«Во всех смоделированных сценариях COVID-19 был способен вызвать существенную вспышку независимо от времени его выявления <…> дистанцирование может потребоваться до 2022 года, если возможности интенсивной терапии не увеличатся или не появится вакцина», — говорится в исследовании ученых, ранее опубликованном в журнале Science.
В числе прочего, эксперты отметили, что социальная дистанция не станет чем-то жизненно необходимым. К вынужденной мере придется возвращаться лишь изредка, когда в том или ином государстве будут отмечаться новые вспышки заболевания.
«Сегодня, как никогда ранее, важно бросить все усилия на изучение коронавируса, а также степени устойчивости иммунной системы организма к нему. Даже в случае полной победы над COVID-19, странам следует сохранять бдительность. Ведь возобновление распространения инфекции может быть уже в 2024 году», — пояснили ученые.
И в заключение добавили, что при тщательном исследовании проблемы, уже в ближайшее время COVID-19 станет для людей чем-то вроде «привычного сезонного гриппа».
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