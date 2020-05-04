В США объяснили, почему Китай мог скрывать данные о коронавирусе

В США предположили, что Китай мог скрывать масштабы эпидемии коронавируса, чтобы запастись необходимыми медикаментами для борьбы с COVID-19. Об этом со ссылкой на данные американской разведки сообщает издание Associated Press.

В материале отмечается, что КНР якобы снизила экспорт предметов медицинского назначения, в то время как импорт лекарственных препаратов, медицинских масок, перчаток и хирургических аппаратов, напротив, в государстве вырос. Однако, согласно информации спецслужб США, Китай якобы умалчивал это, «отрицая наличие экспортных ограничений, запутывая и задерживая предоставление своих торговых данных».

Кроме того, в статье утверждается, что Пекин якобы весь январь скрывал от Всемирной организации здравоохранения информацию о заразности и опасности коронавируса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вирусологи Китая опасаются второй волны COVID-19.

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