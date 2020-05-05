Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 5 мая

Погибшие и пострадавшие на 5 мая

Число выявленных инфицированных COVID-19 во всем мире, по данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru, достигло 3 648 412 человек. Болезнь унесла жизни 252 435 человек. Выздоровели 1 203 450 пациентов. Всего были проверены 7 123 222 человека.

Ситуация в России

В России за сутки выявлено 10 581 новых случаев инфицирования COVID-19 в 82 регионах. Об этом рассказали в Оперативном штабе. Из них 50,6% не имели клинических проявлений болезни.

По состоянию на 4 мая в России полностью выздоровели 18 095 человек, заразившихся COVID-19, причем только за последние сутки от коронавируса вылечились 1 456 пациентов.

Академик РАН и главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико рассказал об особенностях эпидемии коронавирусной инфекции в России. По словам эксперта, в условиях зарытых границ COVID-19 распространяется уже внутри страны и городов.

Президент РФ Владимир Путин 6 мая проведет совещание по реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом. Как отметил официальный представитель Кремля, запланировано обсуждение, в том числе рекомендаций по поэтапному выходу из режима ограничений.

Выявление новых случаев заражения и даже летальные исходы от COVID-19 напрямую связаны с недостаточным соблюдением россиянами режима самоизоляции. Такое мнение высказал главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев, подчеркнув, что России еще далеко до выхода на плато по заболеваемости коронавирусом.

Общий объем производства респираторов в России увеличился до 470 тысяч штук в сутки. Об этом сообщил глава Минпромторга Российской Федерации Денис Мантуров в ходе рабочей поездки в Тверскую область.

Около 350 врачей и медсестер в Калининградской области отказались работать еще до того, как в регионе появились первые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения области Александр Кравченко.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью на федеральном телеканале обозначила «финальную точку» в снятии ограничений, введенных в РФ из-за угрозы распространения коронавируса. По ее словам, выход из режима самоизоляции будет происходить по установленным эпидемиологическим правилам.

Ситуация в мире

Акции «Бессмертный полк» на Украине не будет. О причинах отмены мероприятия рассказал глава Украинского института национальной памяти.

Журналисты французского издания Le Monde предрекли конец лидерству США из-за пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости. Авторы материала отмечают, что распространение инфекции поспособствовало окончанию миропорядка, который был установлен после Второй мировой войны, а также господству Соединенных Штатов на международной арене.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не видят никакого научного подтверждения теории британских ученых о взаимосвязи дефицита витамина D и ростом смертности от коронавирусной инфекции.

Министр безопасности Боснии и Герцеговины (БиГ) Фахрудин Радончич не дал разрешения российским военным медикам на въезд в страну, хотя специалистов пригласили сами власти республики. Причиной этого решения стали бюрократические проволочки.

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