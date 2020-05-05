Почти половина россиян заявили о желании выйти на прогулку
Жители страны жаждут покинуть квартиры, когда в стране снимут запрет в связи с пандемией коронавируса.
Фото: EPA
Почти половина жителей России готовы выходить на прогулки хотя бы в нелюдные места, если бы ограничения на передвижения сняли на этой неделе. Такой результат показало исследование Социологического антикризисного центра, сообщает РИА Новости.
Вместе с тем 44% опрошенных изъявили готовность выйти на работу. 18% респондентов воздержатся выходить из дома еще некоторое время. 17% заявили, что намерены побывать в людных местах. 8% отметили, что желают посетить массовое мероприятие.
11 марта ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. В связи с этим в России в конце марта объявили период нерабочих дней, чтобы граждане не нарушали режим самоизоляции и покидали дома лишь по необходимости. Президент РФ Владимир Путин продлил режим до 11 мая включительно.
Ранее 5-tv.ru писал, что в стране за сутки 1770 человек вылечились от коронавирусной инфекции. Количество выздоровевших от COVID-19 в России приблизилось к 20 тысячам.
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