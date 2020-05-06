Европа возвращается к прежней жизни после ограничений из-за COVID-19
Открываются рестораны, кафе, парикмахерские и школы.
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Фото, видео: ТАСС / ZUMA Wire, 5-tv.ru
Европа, несмотря на серьезную ситуацию, все же возвращается к прежней жизни. В Германии снова работают школы. Правда, только для выпускников, которым предстоит сдавать экзамены.
Кроме того, в стране открылись парикмахерские. От желающих подстричься — нет отбоя. Очередь растянулась уже на несколько недель вперед.
Власти соседней Австрии разрешили с 15 мая открыть рестораны и кафе. А в конце месяца — и отели. В Италии, где карантин был самым жестким, жителям, наконец, позволили выйти на улицу погулять с детьми, навестить родных или совершить пробежку.
Миллионы жителей вернулись на работу — вновь заработали заводы, стал ходить общественный транспорт. А особенно итальянцы радуются, что возобновилась продажа их любимого напитка — кофе. Но пока только на вынос.
«Я наконец смог выпить кофе и поесть моих любимых круассанов с кремом. Они лучшие в Риме! Свежие, из печки, а не замороженные, как дома», — радуется житель Италии Джованни Раймонди.
«Мы просто пытаемся найти хоть каплю нормальности в это особенное и сложное время», — дополняет Альфредина Тривелли.
Тем временем, эксперты подводят первые итоги карантина. Так, в некоторых европейских странах смертность на дорогах снизилась на 60 процентов. Как заявили в международной автомобильной федерации, трафик на дорогах существенно сократился.
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