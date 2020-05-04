Видео репетиции воздушной части парада ко Дню Победы в Москве

В небе над столицей пролетели более 70 современных боевых самолетов и вертолетов.

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Фото, видео: ТАСС / Григорий Дукор, 5-tv.ru

Тема:
День Победы

Репетиция авиационного парада, посвященного 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне прошла в Москве. В небе над столицей пролетели более 70 боевых самолетов и вертолетов, в том числе истребители МиГ-31К с комплексами «Кинжал» и четыре истребителя пятого поколения.

Жители города наблюдали за тем, как в небо поднялись стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, транспортники Ил-76, фронтовые бомбардировщики Су-24 и Су-34, дальние бомбардировщики Ту-22М3 и самолет дальней радиолокационной разведки А-50.

Также строем пролетели истребители МиГ-29, Су-30 и Су-35С, вертолеты Ми-26, Ми-8, Ка-52, Ми-35, Ми-28Н. Замыкали парад шесть штурмовиков Су-25.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что, несмотря на отмену основного парада 9 мая на Красной площади из-за пандемии коронавируса, воздушная часть праздника состоится. Кроме того, в небе над столицей прогремит салют.

В то же время акция «Бессмертный полк», как писал 5-tv.ru, пройдет в режиме онлайн.

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