Муж Ларисы Гузеевой рассказал, чем опасен коронавирус для ресторанного бизнеса
Эпидемия COVID-19 сильно ударила по сфере общественного питания.
Фото: ТАСС / Артем Геодакян
Муж телеведущей Ларисы Гузеевой, президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров рассказал, как эпидемия коронавируса скажется на сфере общественного питания.
По его мнению, в июне закроется около 70 процентов всех кафе и ресторанов. Причин тому несколько: во-первых, большая часть населения осталась без заработка, и им просто не на что ходить в такие заведения.
Во-вторых, некоторые точки общепита не специализируются на доставке на дом, так как определенные блюда нужно есть непосредственно после приготовления, в горячем и свежем виде.
А некоторые люди в принципе боятся заказывать доставку на дом, ведь есть вероятность заразиться коронавирусом от курьера. Или опасной может оказаться сама упаковка. Об этом сообщает «Собеседник».
По словам Бухарова, спрос на услуги ресторанов упал на 50-100 процентов, а это грозит неминуемым банкротством и закрытием большинству из них. Причем эксперт уверен, что если произойдет вторая волна заболевания, которую предрекают осенью этого года, то около 90 процентов всех ресторанов будут закрыты.
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