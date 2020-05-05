Какие профессии станут самыми востребованными по окончании пандемии

Институт прогрессивного образования выяснил, какие профессии обретут популярность по окончании пандемии коронавируса. Об этом сообщает RT.

Специалисты отмечают, что наиболее востребованными окажутся антикризисные консультанты для бизнеса и консультанты по личным финансам. В связи с цифровизацией и переходом на онлайн-платформы в удаленном режиме многим компаниям понадобятся эксперты по диджитализации процессов, программисты, SMM и контент-менеджеры.

Для самоорганизации сотрудников в новом для них формате дистанционной работы чащу станут обращаться к специалистам по тайм-менеджменту. А всем желающим организовать удобный домашний офис понадобятся услуги дизайнеров интерьера.

Больше открытых вакансий появится для консультантов колл-центров, сотрудников интернет-магазинов, курьеров в связке с водителями и диспетчерами доставки. Не менее популярными станут специалисты по бытовым услугам — сантехники, электрики, сборщики мебели.

Повышенный спрос на рынке труда ожидает сиделок, соцработников и онлайн-врачей общей практики. Это связано с тем, что люди начнут активнее заботиться о своем здоровье и о состоянии близких. А долгий период самоизоляции повысит потребность в консультациях психологов.

Помимо того эксперты отмечают, что на стыке традиционных профессий появятся новые. Так, юристам и пиарщикам придется освоить цифровые навыки. Медицине предстоит слиться с инженерией, агрокультуре — с робототехникой. Это повлечет фундаментальные перемены как на рынке труда, так и в системе школьного, среднеспециального и высшего образования.

Ранее 5-tv.ru писал, какие профессии оказались самыми востребованными в период пандемии COVID-19.