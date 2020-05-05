Какие профессии станут самыми востребованными по окончании пандемии
Эксперты прогнозируют фундаментальные перемены на рынке труда и в системе образования.
Фото: ТАСС / Максим Стулов
Институт прогрессивного образования выяснил, какие профессии обретут популярность по окончании пандемии коронавируса. Об этом сообщает RT.
Специалисты отмечают, что наиболее востребованными окажутся антикризисные консультанты для бизнеса и консультанты по личным финансам. В связи с цифровизацией и переходом на онлайн-платформы в удаленном режиме многим компаниям понадобятся эксперты по диджитализации процессов, программисты, SMM и контент-менеджеры.
Для самоорганизации сотрудников в новом для них формате дистанционной работы чащу станут обращаться к специалистам по тайм-менеджменту. А всем желающим организовать удобный домашний офис понадобятся услуги дизайнеров интерьера.
Больше открытых вакансий появится для консультантов колл-центров, сотрудников интернет-магазинов, курьеров в связке с водителями и диспетчерами доставки. Не менее популярными станут специалисты по бытовым услугам — сантехники, электрики, сборщики мебели.
Повышенный спрос на рынке труда ожидает сиделок, соцработников и онлайн-врачей общей практики. Это связано с тем, что люди начнут активнее заботиться о своем здоровье и о состоянии близких. А долгий период самоизоляции повысит потребность в консультациях психологов.
Помимо того эксперты отмечают, что на стыке традиционных профессий появятся новые. Так, юристам и пиарщикам придется освоить цифровые навыки. Медицине предстоит слиться с инженерией, агрокультуре — с робототехникой. Это повлечет фундаментальные перемены как на рынке труда, так и в системе школьного, среднеспециального и высшего образования.
Ранее 5-tv.ru писал, какие профессии оказались самыми востребованными в период пандемии COVID-19.
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