Звезда сериалов «Не родись красивой», «Бедная Настя» сдал анализ и теперь находится на домашнем лечении.

У актера Петра Красилова заподозрили коронавирус

Фото: Global Look Press / Ekaterina Tsvetkova

Тема:
Эпидемия коронавируса

Актер Петр Красилов сдал тест на коронавирус и теперь ожидает результаты. Об этом стало известно 5-tv.ru. По имеющейся информации, звезда сериалов «Не родись красивой», «Бедная Настя» и других обратился к медикам из-за ухудшения самочувствия. Пока у него диагностирована пневмония. Сейчас актер находится на домашнем лечении. Обстоятельства выясняются.

Сейчас в России зарегистрировано 165 929 заболевших коронавирусом в 85 регионах. За весь период жертвами внеклеточного агента стали 1 537 человек, выздоровели 21 327 человек. Проведено более 4,6 миллиона тестов.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
6 мая
Испанский ученый объяснил почему мужчины чаще умирают от COVID-19
6 мая
В Минздраве раскрыли первые итоги испытаний российских вакцин от коронавируса
6 мая
В Минздраве рассказали, сколько россиян болеют коронавирусом и сколько есть коек
6 мая
В Tinder появится функция видеочатов
6 мая
ЕГЭ могут перенести на конец лета из-за пандемии коронавируса
6 мая
Путин обсудит рекомендации по снятию режима самоизоляции 6 мая
6 мая
Эпидемия пойдет на спад? Вирусолог спрогнозировал ситуацию с COVID-19 при теплой погоде
6 мая
Почти полторы тысячи россиян вылечились от коронавируса за сутки
6 мая
День окончания эпидемии коронавируса в России перенесли в шестой раз
6 мая
Цены на авиабилеты в мире подорожают вдвое

Читайте также

+17° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 27%
72.73
-0.96 79.12
-0.93
Луна сводит с ума? Астролог рассказала об опасности коварного полнолуния в ночь на 7 мая

Последние новости

14:09
Луна сводит с ума? Астролог рассказала об опасности коварного полнолуния в ночь на 7 мая
14:03
Баста, Дима Билан, Тима Белорусских: объявлен список участников VK Fest 2020
13:58
Заслуженный деятель культуры помог раскрыть преступление
13:53
У актера Петра Красилова заподозрили коронавирус
13:51
Тамара Гвердцители — о Дне Победы, истории семьи и любимых песнях
13:43
Испанский ученый объяснил почему мужчины чаще умирают от COVID-19

Сейчас читают

Безумная Луна: чего ждать от самого опасного полнолуния в году?
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок