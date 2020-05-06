У актера Петра Красилова заподозрили коронавирус

Актер Петр Красилов сдал тест на коронавирус и теперь ожидает результаты. Об этом стало известно 5-tv.ru. По имеющейся информации, звезда сериалов «Не родись красивой», «Бедная Настя» и других обратился к медикам из-за ухудшения самочувствия. Пока у него диагностирована пневмония. Сейчас актер находится на домашнем лечении. Обстоятельства выясняются.

Сейчас в России зарегистрировано 165 929 заболевших коронавирусом в 85 регионах. За весь период жертвами внеклеточного агента стали 1 537 человек, выздоровели 21 327 человек. Проведено более 4,6 миллиона тестов.

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