В преддверии Дня Победы военные по всей России поздравляют ветеранов. В Самаре для тех, кто 75 лет назад боролся с фашизмом за свободу не только нашей страны, но и всего мира, устроили концерты. А к поздравлениям фронтовикам присоединились соседи.

Более сотни ветеранов Великой Отечественной войны поздравили и в Карачаево-Черкесии. Военнослужащие горной мотострелковой роты вручили фронтовикам именные подарки. Перед окнами ветеранов сыграл военный оркестр, а бойцы провели показательные выступления. К поздравлению подключились и местные жители. Дети рассказали ветеранам стихи и пели под музыку военного оркестра.