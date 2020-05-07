Водолазы подняли артефакты с немецкого миноносца, затонувшего в 1944 году

Центр подводных исследований Русского географического общества (РГО) поднял артефакты с немецкого миноносца Т-31 и советского тральщика ТЩ-45. Оба судна затонули в Финском заливе во время Выборгской наступательной операции Краснознаменного Балтийского флота (КБФ) в июне 1944 года. О находке сообщает пресс-служба РГО.

Установить, где покоится корабль германского флота удалось лишь спустя 76 лет. В ходе третьего этапа исследований эсминца, в преддверие 75-летия Дня Победы водолазы подняли с глубины 54 метра ряд ценных находок. Среди них: редкая двуствольная сигнальная ракетница фирмы «Вальтер», одноствольная бронзовая сигнальная ракетница, алюминиевая кувалда, бинокуляр — палубный прибор для определения расстояния до объектов и положения корабля на местности.

Недалеко от эсминца на глубине 23 метров затонул ТЩ-45 — советский тральщик с героическим прошлым. На его счету участие в нескольких операциях КБФ, в том числе в Таллинском переходе. В июне 1944 года он прибыл с грузом вооружения для десанта к острову Нерва, где его тарпедировала немецкая подлодка. Водолазы также обследовали судно и подняли оттуда машинный телеграф из цветного металла на стационарной подставке и мелкие элементы навигационных приборов.

Все исторические находки после восстановления и консервации передадут в экспозицию мультимедийного музейного комплекса «Дорога памяти» парка «Патриот» в Подмосковье.

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