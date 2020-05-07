Россия вошла в ТОП-5 стран по числу заболевших коронавирусом

Россия заняла пятую строчку в рейтинге стран по числу заболевших коронавирусом, обогнав Францию и Германию. Такую информацию предоставил американский университет Джона Хопкинса 6 мая, пишут «Известия».

Первое место в списке по-прежнему занимает США, где зарегистрировано 1 228 609 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки в России от коронавируса выздоровели 2476 человек. За весь период из медучреждений выписаны 23 803 пациента. За сутки выявлено 11 231 новых случаев инфицирования COVID-19. Всего в РФ зарегистрировано 177 160 заболевших коронавирусом в 85 регионах, из них скончались 1 625 человек. Проведено более 4,8 миллиона тестов.

30 апреля директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин спрогнозировал пик пандемии коронавируса в России. По словам доктора медицинских наук, максимальное количество случаев заражения COVID-19 может начать фиксироваться в середине мая.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Минздраве объяснили, почему рано говорить о плато по коронавирусу в России.

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