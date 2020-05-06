Михаил Мурашко напомнил, что ежедневный прирост заболевших все еще продолжается.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Петр Ковалев

Тема:
Эпидемия коронавируса

Говорить о выходе России на плато по распространению коронавируса пока рано, поскольку ежедневный прирост заболевших продолжается. Об этом заявил на совещании в Госдуме РФ министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Вопрос плато или не плато, тут ответ простой, поскольку прирост идет ежедневный, я думаю, что это пока не плато», — цитирует Мурашко Интерфакс.

Министр также пояснил, что выход на плато не произойдет одновременно во всех российских регионах, поскольку эпидемиологический процесс везде развивается по-разному.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, министр здравоохранения рассказал в Госдуме, что в российских больницах на сегодня находятся 80 тысяч человек, у которых диагностирован или подозревается коронавирус. Из них в тяжелом состоянии около четырех тысяч. В отделениях реанимации лежат от 1,2 до 1,5 тысячи больных. Всего в России, по данным на 6 мая COVID-19 обнаружен у почти 166 тысяч человек. Прирост за последние сутки составил 10,5 тысячи. Благополучно выздоровели с начала распространения коронавируса более 21 тысячи россиян.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
6 мая
Дану Борисову выгнали со съемок телешоу после приступа кашля
6 мая
Путин: ограничения из-за коронавируса в некоторых регионах можно смягчить
6 мая
Коронавирус атакует правительство — в кабмине уже третий заболевший!
6 мая
Киркоров сообщил результаты теста на коронавирус у его семьи
6 мая
Прямая трансляция с совещания Путина о ситуации с коронавирусом и снятии самоизоляции
6 мая
Коронавирус обнаружен у министра культура России Ольги Любимовой
6 мая
«Давай останемся дома»: ТОП-5 песен на тему коронавируса
6 мая
У актера Петра Красилова заподозрили коронавирус
6 мая
Испанский ученый объяснил почему мужчины чаще умирают от COVID-19
6 мая
В Минздраве раскрыли первые итоги испытаний российских вакцин от коронавируса

Читайте также

+17° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
73.97
1.24 80.06
0.94
Луна сводит с ума? Астролог рассказала об опасности коварного полнолуния в ночь на 7 мая

Последние новости

17:11
Мертвого младенца в мусорном баке нашли в центре Петербурга (18+)
17:06
Как поздравить ветеранов, не выходя из дома?
16:58
Россияне стали чаще покупать «ядовитые» чипсы
16:49
Валерия вступилась за сына Плющенко
16:47
Глава Минэкономразвития назвал объем отсрочек по налогам для бизнеса
16:33
Дану Борисову выгнали со съемок телешоу после приступа кашля

Сейчас читают

Луна сводит с ума? Астролог рассказала об опасности коварного полнолуния в ночь на 7 мая
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок