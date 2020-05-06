В Минздраве объяснили, почему рано говорить о плато по коронавирусу в России
Михаил Мурашко напомнил, что ежедневный прирост заболевших все еще продолжается.
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Фото, видео: ТАСС / Петр Ковалев
Говорить о выходе России на плато по распространению коронавируса пока рано, поскольку ежедневный прирост заболевших продолжается. Об этом заявил на совещании в Госдуме РФ министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Вопрос плато или не плато, тут ответ простой, поскольку прирост идет ежедневный, я думаю, что это пока не плато», — цитирует Мурашко Интерфакс.
Министр также пояснил, что выход на плато не произойдет одновременно во всех российских регионах, поскольку эпидемиологический процесс везде развивается по-разному.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, министр здравоохранения рассказал в Госдуме, что в российских больницах на сегодня находятся 80 тысяч человек, у которых диагностирован или подозревается коронавирус. Из них в тяжелом состоянии около четырех тысяч. В отделениях реанимации лежат от 1,2 до 1,5 тысячи больных. Всего в России, по данным на 6 мая COVID-19 обнаружен у почти 166 тысяч человек. Прирост за последние сутки составил 10,5 тысячи. Благополучно выздоровели с начала распространения коронавируса более 21 тысячи россиян.
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