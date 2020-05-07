«Ленрезерв» 9 мая проведет онлайн-экскурсию для всех желающих

Патриотическое объединение подготовило уникальную виртуальную выставку к 75-летию Великой Победы.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Коньков, 5-tv.ru

Тема:
День Победы

В День Победы крупнейший музей о Великой Отечественной войне «Ленрезерв» откроет свои знаменитые экспозиции в интернет-пространстве. Патриотическое объединение готовит уникальный онлайн-проект — таких еще точно не было. Для всех желающих бесплатно покажут воссозданную блокадную улицу, подлинную военную технику, коллекцию оружия. Причем как выяснил корреспондент МИЦ «Известия» Александр Лисицин, трансляция пройдет по принципу индивидуальной экскурсии. Подробности в репортаже.

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