Цены на авиабилеты в мире подорожают вдвое
Ожидается, что цены на перелеты взлетят сразу после возобновления полноценного международного авиасообщения.
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Фото, видео: dpa/picture-alliance, 5-tv.ru
Открытия границ между странами с нетерпением ждут миллионы людей по всему миру. Но путешествия могут существенно подорожать. В Международной ассоциации воздушного транспорта заявили, что цены на международные авиабилеты могут взлететь сразу на 50%.
Во многом это будет связано с ограничительными мерами. Например, перевозчиков могут обязать оставлять часть мест в самолетах свободными. И чтобы избежать убытков, авиакомпании будут вынуждены поднять цены.
К слову, лоукостеры в США уже объявили, что будут брать дополнительную плату с тех, кто захочет, чтобы соседнее кресло было свободным. Кроме того, салоны лайнеров планируют оснастить специальными защитными экранами. А подавать пассажирам еду и напитки будут в специальной упаковке. Все это тоже, по словам экспертов, приведет к подорожанию перелетов.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что глава S7 дал прогноз возобновления международного авиасообщения. Руководитель авиакомпании также рассказал, каким будет пассажиропоток после окончания пандемии коронавируса.
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