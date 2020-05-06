Открытия границ между странами с нетерпением ждут миллионы людей по всему миру. Но путешествия могут существенно подорожать. В Международной ассоциации воздушного транспорта заявили, что цены на международные авиабилеты могут взлететь сразу на 50%.

Во многом это будет связано с ограничительными мерами. Например, перевозчиков могут обязать оставлять часть мест в самолетах свободными. И чтобы избежать убытков, авиакомпании будут вынуждены поднять цены.

К слову, лоукостеры в США уже объявили, что будут брать дополнительную плату с тех, кто захочет, чтобы соседнее кресло было свободным. Кроме того, салоны лайнеров планируют оснастить специальными защитными экранами. А подавать пассажирам еду и напитки будут в специальной упаковке. Все это тоже, по словам экспертов, приведет к подорожанию перелетов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что глава S7 дал прогноз возобновления международного авиасообщения. Руководитель авиакомпании также рассказал, каким будет пассажиропоток после окончания пандемии коронавируса.

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