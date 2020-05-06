Ожидается, что цены на перелеты взлетят сразу после возобновления полноценного международного авиасообщения.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: dpa/picture-alliance, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Открытия границ между странами с нетерпением ждут миллионы людей по всему миру. Но путешествия могут существенно подорожать. В Международной ассоциации воздушного транспорта заявили, что цены на международные авиабилеты могут взлететь сразу на 50%.

Во многом это будет связано с ограничительными мерами. Например, перевозчиков могут обязать оставлять часть мест в самолетах свободными. И чтобы избежать убытков, авиакомпании будут вынуждены поднять цены.

К слову, лоукостеры в США уже объявили, что будут брать дополнительную плату с тех, кто захочет, чтобы соседнее кресло было свободным. Кроме того, салоны лайнеров планируют оснастить специальными защитными экранами. А подавать пассажирам еду и напитки будут в специальной упаковке. Все это тоже, по словам экспертов, приведет к подорожанию перелетов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что глава S7 дал прогноз возобновления международного авиасообщения. Руководитель авиакомпании также рассказал, каким будет пассажиропоток после окончания пандемии коронавируса.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
6 мая
Эпидемия пойдет на спад? Вирусолог спрогнозировал ситуацию с COVID-19 при теплой погоде
6 мая
Почти полторы тысячи россиян вылечились от коронавируса за сутки
6 мая
День окончания эпидемии коронавируса в России перенесли в шестой раз
6 мая
В России за сутки выявлено 10 559 новых случаев инфицирования COVID-19
6 мая
Шашлычная самоизоляция: майские праздники вывели россиян на улицы
6 мая
Коронавирус может вызвать шизофрению у детей, рожденных от переболевших им матерей
6 мая
В Совфеде предложили освободить ИП от страховых взносов
6 мая
Вашингтон грозится открыть миру правду о появлении коронавируса
6 мая
Европа возвращается к прежней жизни после ограничений из-за COVID-19
6 мая
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 6 мая

Читайте также

+14° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
72.73
-0.96 79.12
-0.93
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:24
Эпидемия пойдет на спад? Вирусолог спрогнозировал ситуацию с COVID-19 при теплой погоде
12:12
Популярная блогер Инстасамка сообщила в полицию о получении угроз
12:01
Почти полторы тысячи россиян вылечились от коронавируса за сутки
11:52
Певица Граймс объяснила, почему она и Маск назвали сына X Æ A-12
11:43
День окончания эпидемии коронавируса в России перенесли в шестой раз
11:34
Том Круз полетит на МКС для съемок в новом фильме

Сейчас читают

Безумная Луна: чего ждать от самого опасного полнолуния в году?
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок