От Калининграда до Хабаровска: в России прошли Генеральные репетиции Парада Победы
Воздушный парад пройдет в 47 городах России и на зарубежных военных базах.
Закрыть
Смотрите также:
В каких девчонок по знаку зодиака влюбляются с первого взгляда
Сын миллиардера Босова прокомментировал самоубийство отца
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
Луна сводит с ума? Астролог рассказала об опасности коварного полнолуния в ночь на 7 мая
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака
Как обезопасить себя при постоянном контакте с людьми во время пандемии COVID-19?
Со стрижкой придется подождать. Собянин рассказал, что заработает в Москве после 12 мая
Что скрывается за желанием Чехии помириться с Россией после скандала с памятником
Фото, видео: ТАСС / Ковалев Петр, 5-tv.ru
По всей стране от Калининграда до Хабаровска в четверг прошли Генеральные репетиции воздушной части Парада Победы. 9 мая высший пилотаж покажут 600 российских экипажей.
Воздушный парад пройдет в 47 городах России и на зарубежных военных базах. В Екатеринбурге, как и в Северной столице колонну возглавит крупнейший транспортный вертолет Ми-26, за ним Ми-8 и Ми-24. А еще истребители, перехватчики, бомбардировщики. Скорость воздушных судов от 200 до 700 километров в час.
Летчики западного военного округа поделились секретами мастерства с нашим корреспондентом Антоном Никитиным — ему посчастливилось увидеть Парад прямо из кабины пилотов.
Читайте также
93%
0.15 80.06
0.94
Нашли ошибку?