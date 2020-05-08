От Калининграда до Хабаровска: в России прошли Генеральные репетиции Парада Победы

Воздушный парад пройдет в 47 городах России и на зарубежных военных базах.

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Фото, видео: ТАСС / Ковалев Петр, 5-tv.ru

По всей стране от Калининграда до Хабаровска в четверг прошли Генеральные репетиции воздушной части Парада Победы. 9 мая высший пилотаж покажут 600 российских экипажей.

Воздушный парад пройдет в 47 городах России и на зарубежных военных базах. В Екатеринбурге, как и в Северной столице колонну возглавит крупнейший транспортный вертолет Ми-26, за ним Ми-8 и Ми-24. А еще истребители, перехватчики, бомбардировщики. Скорость воздушных судов от 200 до 700 километров в час.

Летчики западного военного округа поделились секретами мастерства с нашим корреспондентом Антоном Никитиным — ему посчастливилось увидеть Парад прямо из кабины пилотов.

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