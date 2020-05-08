Достаточно снять видео и выложить в соцсети с хэштегом «75 слов Победы».

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Фото, видео: culture.ru

Тема:
День Победы

Всероссийская акция «Библионочь» в этом году, тоже проходит в сети. Она посвящена 75-й годовщине Победы.

Чтобы присоединиться к онлайн-марафону, не нужно выходить из дома. Достаточно снять видео и выложить в соцсети с хэштегом «75 слов Победы». Свои ролики загружают и обычные пользователи, и звезды. Они делятся отрывками из фронтовых писем родственников и читают произведения, посвященные войне.

«Он лежал и спокойно думал, что ничего уже не боится — ни немцев, ни смерти, ни холода. Он уже не ощущал своего „я“, он ощущал нечто большее: свою личность. Свою личность, ставшую звеном между прошлым и будущим его родины, частица которой грела его грудь благородным шелком знамени», — читает народный артист РФ Сергей Безруков.

Специально к «Библионочи» Российская государственная библиотека собрала большой архив произведений о войне, доступный онлайн. В коллекции — свыше двухсот пятидесяти книг и документов.

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