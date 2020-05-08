Дольщики, ждите: половина застройщиков не сдаст дома вовремя из-за коронавируса

Половина девелоперов в России рискуют не сдать новостройки в срок из-за кризиса, связанного с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на два исследования.

Первое исследование провел Институт развития строительной отрасли. В его опросе приняли участие 236 компаний из 60 регионов. 51% респондентов сообщили о повышенном риске не сдать дома в срок. 50% пожаловались на замедление темпов строительства.

Второе исследование провело Рейтинговое агентство строительного комплекса (РАСК). По оценкам специалистов, вовремя не смогут сдать дома 58% застройщиков. До 600 тысяч дольщиков рискуют получить ключи от квартир с задержкой в два-три месяца.

Опрошенные изданием эксперты связали проблемы в строительной отрасли с пандемией коронавируса. Из-за нее пришлось вводить противоэпидемические меры, из-за которых строительство либо резко замедлилось, либо полностью остановилось. В условиях кризиса также сократился спрос — количество консультаций о покупке жилья в новостройках рухнуло на 30-50%. Вдобавок подорожали стройматериалы, однако пока рост цен эксперты не считают значительным.

В конце апреля 5-tv.ru сообщал, что в России может произойти рост числа обманутых дольщиков. Тогда аналитики прогнозировали, что ключи от квартир получат позже около 130 тысяч человек.

Для поддержки граждан и строительной отрасли правительство РФ утвердило программу льготной ипотеки. Благодаря ей до 250 тысяч россиян смогут взять жилищный кредит по ставке 6,5% годовых, а девелоперы получить до 900 миллиардов рублей. Условиям и нюансам этой программы посвящен подробный материал.

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