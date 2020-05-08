Блокадник пролетел над Петербургом в рамках генеральной репетиции Парада Победы

82-летний ветеран Вооруженных Сил СССР Владимир Пимбурский был приглашен военными летчиками на борт транспортного самолета Ту-134.

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Фото, видео: пресс-служба Западного военного округа

Тема:
День Победы

Житель блокадного Ленинграда принял участие в генеральной репетиции воздушной части парада ко Дню Победы в Петербурге. 82-летний ветеран Вооруженных Сил СССР, полковник в отставке Владимир Пимбурский поднялся на борт транспортного самолета Ту-134, который пролетел над Северной столицей в составе парадного строя авиации.

Пилоты Ленинградской армии ВВС и ПВО поздравили мужчину с приближающимся Днем Победы.

Всего в генеральной репетиции перед парадом приняли участие 30 экипажей самолетов Су-35С, Су-30СМ, Су-34, МиГ-31БМ, Ан-26, Ан-12 и Ту-134 и вертолетов Ми-26, Ми-8, Ми-24 и Ка-52.

Владимир Пимбурский — ветеран Великой Отечественной войны, переживший блокаду Ленинграда. Во время боевых действий он проживал в Кронштадте, а со временем был эвакуирован по «Дороге Жизни» на Ладожском озере, его отец оборонял город.

Ранее 5-tv.ru транслировал репетицию торжественного авиапарада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

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