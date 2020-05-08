Инцидент произошел 4 мая на Люблинской улице.

В Москве пассажир без пропуска ограбил отказавшегося его везти таксиста

Фото: ТАСС / Андрей Махонин

Тема:
Эпидемия коронавируса

Не имеющий пропуска житель Москвы совершил нападение на водителя такси, который отказался его везти. Как сообщает ТАСС, конфликт между двумя мужчинами разгорелся 4 мая на Люблинской улице.

Прибывший по вызову таксист, отказал москвичу в поездке из-за отсутствия QR-кода. Разъяренный мужчина набросился на водителя и стал душить. Таксист оказался не робкого десятка и оказал сопротивление. В определенный момент пассажир схватил телефон таксиста и зарядку, после чего сбежал. Нанесенный ущерб составил порядка 18 тысяч рублей.

В настоящий момент правоохранительные органы ведут розыск подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как оформить пропуск для поездок по Москве во время пандемии коронавируса.

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