В Москве пассажир без пропуска ограбил отказавшегося его везти таксиста

Не имеющий пропуска житель Москвы совершил нападение на водителя такси, который отказался его везти. Как сообщает ТАСС, конфликт между двумя мужчинами разгорелся 4 мая на Люблинской улице.

Прибывший по вызову таксист, отказал москвичу в поездке из-за отсутствия QR-кода. Разъяренный мужчина набросился на водителя и стал душить. Таксист оказался не робкого десятка и оказал сопротивление. В определенный момент пассажир схватил телефон таксиста и зарядку, после чего сбежал. Нанесенный ущерб составил порядка 18 тысяч рублей.

В настоящий момент правоохранительные органы ведут розыск подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

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