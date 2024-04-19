Ничего святого: как мошенники обманывают ветеранов в преддверии Дня Победы

Жертвами становятся не только герои Великой Отечественной войны, но и обычные пенсионеры.

Мошенники начали пользоваться новыми схемами обмана, направленными на пожилых людей, включая ветеранов. Злоумышленники особенно сильно активизировались в преддверии Дня Победы. Про их механизмы работы рассказали «Известия».

Оказалось, что за последнюю неделю больше полутора тысяч человек заходили на мошеннические ресурсы, которые маскируются под портал «Роскачества». Пока что ущерб от таких сайтов невелик, но нужно учитывать, что они работают совсем недолго. В компании по борьбе с киберпреступлениями F.A.C.C.T. рассказали, как с помощью этих ресурсов пытаются обмануть людей.

«Мошенники обещают жертве единовременные выплаты от 50 до 300 тысяч рублей, но, чтобы их получить, нужно уплатить „комиссию“, „конвертацию“ или различные „юридические услуги“ в размере от 378 до 1112 рублей. В итоге ни выплат, ни денег на счете», — отметили в организации.

Такое доверие со стороны пожилых людей вызвано тем, что они привыкли верить сотрудникам соцслужб, правоохранительных органов или другим представителям власти. Поэтому и подобные сайты у них не вызывают вопросов. Пожилой человек может не разглядеть, что написано в адресной строке, и не отличить портал «Роскачества» от фальшивого ресурса.

Часто ветеранам звонят и просят срочно зайти на сайт и оставить там данные, либо перевести деньги под предлогом «комиссии». Такие разговоры нужно немедленно прекращать.

К слову, с такими мошенниками активно борются. В I квартале 2024 года Роскомнадзор заблокировал более 21 тысячи фальшивых сайтов. В 2023 ограничили примерно 43 тысячи ресурсов мошенников, а в 2022 — около 13 тысяч.

Возможно, в преддверии 9 Мая банки и другие финансовые структуры усилят контроль за перемещением средств ветеранов. Если они до этого никогда не переводили большие деньги, а сейчас вдруг это сделали, то будет повод заморозить транзакцию до выяснения обстоятельств.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что киберпреступники придумали новую схему обману.