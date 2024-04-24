В России стартовала акция памяти «Георгиевская лента»

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Сотни волонтеров выйдут на улицы городов, чтобы раздать символ Победы.

Фото, видео: Шамуков Руслан / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
День Победы 9 Мая

Сегодня в России стартовала акция памяти «Георгиевская лента». Сотни волонтеров выйдут на улицы городов, чтобы раздать символ Победы.

Первыми это уже сделали на Дальнем Востоке — только в Приморье подготовили более 40 тысяч ленточек. Как правило, раздают их на центральных улицах городов и возле знаковых мест, как, например, Мамаев Курган в Волгограде или Поклонная гора в Москве.

Более точную информацию можно узнать на сайте акции «георгиевскаяленточка.рф». Вместе с символами Победы часто волонтеры раздают и брошюры, в которых описана история ленты и правила ее ношения.

Акция продлится вплоть до 9 мая. И пройдет она не только в России, но еще в более чем 30 странах.

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