Сегодня в России стартовала акция памяти «Георгиевская лента». Сотни волонтеров выйдут на улицы городов, чтобы раздать символ Победы.

Первыми это уже сделали на Дальнем Востоке — только в Приморье подготовили более 40 тысяч ленточек. Как правило, раздают их на центральных улицах городов и возле знаковых мест, как, например, Мамаев Курган в Волгограде или Поклонная гора в Москве.

Более точную информацию можно узнать на сайте акции «георгиевскаяленточка.рф». Вместе с символами Победы часто волонтеры раздают и брошюры, в которых описана история ленты и правила ее ношения.

Акция продлится вплоть до 9 мая. И пройдет она не только в России, но еще в более чем 30 странах.