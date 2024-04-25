Песков рассказал о планах Путина на майские праздники

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 28 0

Песков: Путин проведет майские праздники за работой

Песков рассказал о планах Путина на майские праздники

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Тема:
День Победы 9 Мая

Чем будет занят глава государства во время длинных выходных?

Президент России Владимир Путин будет работать в майские праздники. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«У него праздники рабочие, рабочие праздники. В любом случае это будет рабочими днями для него», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Майские праздники в России в 2024 году продляться восемь дней: четыре выходных дня выпадают на 28,29,30 апреля и 1 мая. Суббота — 27 апреля — будет рабочая. В честь Дня Победы выходные продлятся четыре дня подряд — 9, 10, 11 и 12 мая, то есть с четверга по воскресенье.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в России стартовала акция памяти «Георгиевская лента».

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