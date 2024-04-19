Аксенов сообщил об отмене парада и шествия «Бессмертного полка» в Крыму

В Крыму не планируют проводить парад Победы и шествие «Бессмертного полка» в честь 9 Мая. Об этом решении сообщил глава полуострова Сергей Аксенов, опубликовав пост в своем Telegram-канале.

Данные мероприятия, посвященные Дню Победы, отменены по соображениям безопасности, уточнил он.

«Однако мы обязательно воздадим дань уважения нашим ветеранам, почтим память погибших, проведем праздничные мероприятия в разных форматах. Одним словом, День Победы Крым встретит достойно», — добавил Аксенов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что военный парад, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), пройдет 9 мая на Красной площади. Генеральная репетиция, на освещение которой приглашаются СМИ, назначена на 5 мая.