Аксенов сообщил об отмене парада и шествия «Бессмертного полка» в Крыму

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 38 0

Власти полуострова приняли такое решение в связи с вопросами обеспечения безопасности.

Аксенов сообщил об отмене парада и шествия «Бессмертного полка» в Крыму

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Тема:
День Победы 9 Мая

В Крыму не планируют проводить парад Победы и шествие «Бессмертного полка» в честь 9 Мая. Об этом решении сообщил глава полуострова Сергей Аксенов, опубликовав пост в своем Telegram-канале.

Данные мероприятия, посвященные Дню Победы, отменены по соображениям безопасности, уточнил он.

«Однако мы обязательно воздадим дань уважения нашим ветеранам, почтим память погибших, проведем праздничные мероприятия в разных форматах. Одним словом, День Победы Крым встретит достойно», — добавил Аксенов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что военный парад, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), пройдет 9 мая на Красной площади. Генеральная репетиция, на освещение которой приглашаются СМИ, назначена на 5 мая.

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