Аксенов сообщил об отмене парада и шествия «Бессмертного полка» в Крыму

Власти полуострова приняли такое решение в связи с вопросами обеспечения безопасности.
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
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В Крыму не планируют проводить парад Победы и шествие «Бессмертного полка» в честь 9 Мая. Об этом решении сообщил глава полуострова Сергей Аксенов, опубликовав пост в своем Telegram-канале.
Данные мероприятия, посвященные Дню Победы, отменены по соображениям безопасности, уточнил он.
«Однако мы обязательно воздадим дань уважения нашим ветеранам, почтим память погибших, проведем праздничные мероприятия в разных форматах. Одним словом, День Победы Крым встретит достойно», — добавил Аксенов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что военный парад, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), пройдет 9 мая на Красной площади. Генеральная репетиция, на освещение которой приглашаются СМИ, назначена на 5 мая.
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