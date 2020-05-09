Путин присоединился к участникам виртуального шествия «Бессмертного полка»

Президент РФ Владимир Путин, как и обещал, присоединился к участникам акции «Бессмертный полк», которая в этом году проходит в онлайн-режиме из-за эпидемии коронавируса.

Президент обратился ко всем, кто решил поддержать виртуальное шествие, из Кремля. Путин стоял рядом с портретами своих близких — ветеранов, в том числе отца-фронтовика Владимира Спиридоновича Путина.

«Хочу обратиться сейчас к тем, кто регулярно по зову сердца принимает участие в шествии „Бессмертного полка“ с фотографиями и портретами своих близких, своих родственников — участников Великой Отечественной войны. Идем ли мы с вами в одном строю или остаемся дома, как сегодня, наши герои всегда с нами, в нашем сердце. И так будет всегда, они останутся с нами навсегда. А по брусчатке Красной площади, отдавая дань уважения нашим героям, мы еще пройдем», — сказал глава государства.

Кроме обращения, Владимир Путин также выложил в интернете фотографии своих родственников-фронтовиков.

В предыдущие годы российский лидер шел в «Бессмертном полку» в центре Москвы, возглавляя его с портретом отца-фронтовика в руках. Обещание поучаствовать в акции в онлайн-режиме Путин дал в конце апреля, но форму своего участия тогда не уточнил. Народный артист СССР Василий Лановой в тотм момент предлагал выйти на балконы своих квартир с портретами фронтовиков и исполнить песню «День Победы».

В данный момент 5-tv.ru ведет прямую трансляцию виртуального шествия «Бессмертный полк онлайн». Общероссийская акция памяти продлится столько дней, сколько потребуется, чтобы показать всех фронтовиков, чьи родственники загрузят о них информацию.