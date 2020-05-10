Тогда в 1945-м долгожданная новость о том, что ужасы войны наконец закончились, застала многих в разных частях света. Кто-то дошел до Берлина, кто-то встретил Победу в освобожденном Ленинграде. Праздновали и в тылу — те, кто буквально жил на заводах, собирая танки и оружие для фронта.

Когда началась блокада, ей, школьнице досталось ответственное задание — доставать щипцами зажигательные бомбы с крыш, а еще разносить повестки из военкомата. Она колола дрова и носила воду с Невы. В ожидании выстраданных всем народом и таких желанных слов она целые сутки не отходила от репродуктора.

К тому моменту город уже успел отметить свою победу — освобождение Ленинграда. На Невском пятачке — там, где шли самые тяжелые бои — воевал Михаил Зорин. Тогда он спас тяжело раненного Владимира Спиридоновича Путина, отца президента.

Каким был тот самый первый День Победы, у героев этого великого праздника спросил Ян Воскресенский.