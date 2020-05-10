Названо самое опасное свойство коронавируса
Китайский вирусолог Чжун Наньшань отметил, что COVID-19 передается быстрее и легче сезонного гриппа и ОРВИ.
Фото: ТАСС / Гавриил Григоров
Высокая заразность коронавируса делает заболевание очень опасным, заявил китайский вирусолог Чжун Наньшань. По его словам, COVID-19 передается быстрее и легче сезонного гриппа и ОРВИ.
Чжун Наньшань уверен, что в борьбе с пандемией коронавируса помогут: ранняя защита, раннее выявление, ранняя диагностика и ранняя изоляция зараженного. Об этом пишет портал Нuanqiu.
К ранней защите специалист относит такие индивидуальные меры, как: ношение перчаток и масок в общественных местах, дезинфекция, мытье рук, соблюдение социальной дистанции.
Чтобы обеспечить раннее выявление COVID-19, по словам Чжун Наньшаня, следует быстро обнаруживать пациентов, жалующихся на симптомы, схожие с теми, что бывают при коронавирусе: жар, нетипичную усталость, кашель и другие. Эксперт посоветовал чаще измерять температуру тела.
Ранняя диагностика обязательна для того, чтобы как можно скорее изолировать зараженных коронавирусом от обычных пациентов в больнице.
Чжун Наньшань также отметил важность ранней изоляции, необходимой для того, чтобы зараженный COVID-19 не успел распространить заболевание среди здоровых людей.
Ранее 5-tv.ru писал, что ведущие ученые полагают, что пик коронавируса в России может быть скрытым. По их мнению, взрывного количества заболевших, возможно, не будет. Однако самоизоляцию при этом соблюдать необходимо.
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