Названо самое опасное свойство коронавируса

Высокая заразность коронавируса делает заболевание очень опасным, заявил китайский вирусолог Чжун Наньшань. По его словам, COVID-19 передается быстрее и легче сезонного гриппа и ОРВИ.

Чжун Наньшань уверен, что в борьбе с пандемией коронавируса помогут: ранняя защита, раннее выявление, ранняя диагностика и ранняя изоляция зараженного. Об этом пишет портал Нuanqiu.

К ранней защите специалист относит такие индивидуальные меры, как: ношение перчаток и масок в общественных местах, дезинфекция, мытье рук, соблюдение социальной дистанции.

Чтобы обеспечить раннее выявление COVID-19, по словам Чжун Наньшаня, следует быстро обнаруживать пациентов, жалующихся на симптомы, схожие с теми, что бывают при коронавирусе: жар, нетипичную усталость, кашель и другие. Эксперт посоветовал чаще измерять температуру тела.

Ранняя диагностика обязательна для того, чтобы как можно скорее изолировать зараженных коронавирусом от обычных пациентов в больнице.

Чжун Наньшань также отметил важность ранней изоляции, необходимой для того, чтобы зараженный COVID-19 не успел распространить заболевание среди здоровых людей.

Ранее 5-tv.ru писал, что ведущие ученые полагают, что пик коронавируса в России может быть скрытым. По их мнению, взрывного количества заболевших, возможно, не будет. Однако самоизоляцию при этом соблюдать необходимо.

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