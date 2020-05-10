В социальной сети принесли извинения пользователям за эту ошибку.

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Фото, видео: ТАСС/Халдей Евгений, /Темин Виктор

Тема:
День Победы

Фотографии со знаменем Победы над Рейхстагом оказались удалены из социальной сети Facebook из-за ошибки автоматизированной системы. Так объяснили происшествие, взволновавшее общественность, представители компании, сообщает ТАСС.

«Этот контент был удален по ошибке нашими автоматизированными инструментами выявления нарушений и теперь восстановлен. Мы приносим извинения пользователям за любые возникшие в связи с этим неудобства», — сказали в компании.

Причина ошибки оказалась связанной с пандемией коронавируса. Как отметили представители соцсети, команды, занимающиеся проверкой контента, были отправлены домой из-за эпидемии. Автоматизированные системы оказались не идеальными, что и привело к удалению снимков.

Ранее, как писал 5-tv.ru, пользователи социальной сети заметили, что из ленты исчезают посты с изображением штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии над Рейхстагом — Знамени Победы, установленного в Берлине в 1945 году. Пользователям при этом сообщили, что снимки «нарушают нормы сообщества в отношении опасных людей и организаций». Что примечательно, запрещенным соцсеть признала только цветное изображение, оригинальные черно-белые кадры не привлекли внимания автоматического механизма блокировки.

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