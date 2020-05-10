Праздник на земле и в воздухе: как отметили 75-летие Победы в Петербурге
В городе на Неве ветеранов и жителей поздравляли с воздуха: в небо над городом взмыли десятки боевых машин: истребители, бомбардировщики и военные вертолеты.
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Фото, видео: ТАСС / Пименов Роман, 5-tv.ru
В Петербурге праздничные мероприятия прошли на земле, на воде и в воздухе: летчики свой маршрут продлили до Пискаревского кладбища, где захоронены защитники Ленинграда; моряки задействовали в празднике даже «Аврору», а пехотинцы приехали к ветеранам и блокадникам в гости, соблюдая все санитарные нормы. День Победы в городе-герое Ленинграде. 5-tv.ru публикует лучшие кадры.
Ранее 5-tv.ru публиковал запись праздничного артиллерийского салюта в честь 75-й годовщины Великой Победы в Петербурге. Первый залп со стен Петропавловской крепости дал ветеран Великой Отечественной войны.
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